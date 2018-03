Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Esskultur und kulinarische Traditionen in Europas Schlössern, Burgen und an königlichen Höfen stehen im Mittelpunkt des bundesweiten Themenjahres »Zu Tisch!«, das am 15. März in Potsdam eröffnet wird. Besucher seien deutschlandweit dazu eingeladen, »in die Geschichte einzutauchen und die europäischen Wurzeln herrschaftlicher Genusskultur zu erkunden«, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Freitag in Potsdam mit.

Deutschlandweit beteiligen sich den Angaben zufolge rund 100 Schlösser, Burgen, Herrenhäuser, Klöster und Gärten an dem Themenjahr. Sie erwarten die Besucher in historischen Küchen, Speise- und Festsälen, Wein- oder Eiskellern. Dabei sollen dem Publikum in Ausstellungen, Führungen und Abendessen die Geschichte des Speiseeises und Modegetränke aus dem Barock sowie der »Five-o-Clock-Tea« und die Kaffeetafel nahegebracht werden. epd