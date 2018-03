Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. US-Präsident Donald Trump hat mit der Einführung von Sonderzöllen scharfe internationale Kritik auf sich gezogen. Trump habe Strafzölle angeordnet, die nicht konform mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) seien, erklärte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries am Freitag. »Gegen den Rat seiner eigenen Partei, vieler Unternehmer und Ökonomen« schotte Trump sein Land ab. Zuvor hatte Trump am Donnerstagabend Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium angeordnet, die in 14 Tagen in Kraft treten sollen.

Unter anderem China hat die von Trump verhängten Strafzölle stark kritisiert. Sie seien ein »schwerer Angriff« auf die internationale Handelsordnung, schrieb das Pekinger Handelsministerium am Freitag in einer Mitteilung. China werde »wirksame Maßnahmen« ergreifen und seine legitimen Rechte und Interessen verteidigen. Die USA würden durch die Zölle nicht nur anderen Ländern, sondern auch ihren eigenen Interessen schaden. Agenturen/nd Seiten 2 und 8