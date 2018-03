c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Trump und Kim stehen auch auf dieser U-Bahn-Station in Seoul im Zentrum der Aufmerksamkeit. Foto: AFP/Jung Yeon-je

Berlin. China, Russland, Südkorea, Japan, die EU - die überraschende Ankündigung eines historischen Gipfels zwischen den verfeindeten USA und Nordkorea zur Lösung des Atomkonflikts wurde weltweit begrüßt; von Moskaus Außenminister Sergej Lawrow als »Schritt in die richtige Richtung«, von Kanzlerin Angela Merkel als »Hoffnungsschimmer«. Auch US-Präsident Donald Trump, der dem »Raketenmann« Kim Jong Un einst mit »Zorn und Feuer« drohte, sprach von einem »großen Fortschritt«. Doch würden die Sanktionen gegen Nordkorea vorerst aufrechterhalten. Die LINKE forderte in Berlin deren Ende - im Gegenzug zum Stopp der Atomtests.

Das Treffen zwischen Trump und Kim solle »bis Mai« stattfinden, bestätigte das Weiße Haus am Donnerstagabend (Ortszeit) Angaben des nationalen Sicherheitsberaters Südkoreas, Chung Eui Yong. Der hatte Trump zuvor über seinen jüngsten Besuch in Pjöngjang unterrichtet. Kim habe dabei versprochen, dass Nordkorea von weiteren Atom- oder Raketentest absehen werde; er sei der Denuklearisierung verpflichtet, erwarte aber Sicherheitsgarantien. Kim verstehe auch, dass die routinemäßigen gemeinsamen Militärübungen zwischen Südkorea und den USA weitergehen müssten. Und er wolle »Präsident Trump so bald wie möglich treffen«.

Dieses Treffen werde ein »historischer Meilenstein sein, um Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen«, sagte Südkoreas Präsident Moon Jae. Wenn Trump und Kim nach dem innerkoreanischen Gipfel im April zusammenkommen, werde »die vollständige Denuklearisierung der Halbinsel auf den Weg gebracht«. Während in diesem Punkt viele Experten noch skeptisch sind, gehen die Intentionen der mit dem Friedensnobelpreis geehrten Internationalen Kampagne für ein Atomwaffenverbot (ICAN) noch weiter. Dort hofft man, »dass die Vereinbarung über das Verbot von Kernwaffen wichtiger Teil der Diskussion sein wird«. nd/Agenturen Seiten 5 und 11