Schwarzburg. Im sanierten Zeughaus von Schloss Schwarzburg bei Rudolstadt in Thüringen wird ab Mitte Mai wieder die fürstliche Waffensammlung zu sehen sein. Die rund 4000 Rüstungen, Helme, Gewehre, Stichwaffen und Kanonen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert kehrten damit nach Jahrzehnten aufwendig restauriert an ihren angestammten Platz zurück. Mehr als vier Millionen Euro von Bund und Land flossen zudem in die Sanierung des Zeughauses und den Wiederaufbau des von den Nationalsozialisten abgerissenen Torhauses. Das Zeughausmuseum ist ein wichtiger Baustein, um die Region wieder zu einem Anziehungspunkt für Besucher zu machen. Auf dem Schloss ist zudem ein »Denkort Demokratie« geplant. Reichspräsident Friedrich Ebert hatte 1919 in Schwarzburg die Weimarer Verfassung unterzeichnet. dpa/nd

Foto: dpa/Michael Reichel