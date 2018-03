Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

London. Nach dem Giftanschlag auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter haben britische Ermittler laut Informationen der BBC Spuren von Nervengift in einem Restaurant gefunden. Beide sollen am vergangenen Wochenende in dem Lokal gegessen haben. Nur wenig später brachen sie auf einer Parkbank zusammen. Innenministerin Amber Rudd hat dazu am Samstag in London eine Sitzung des britischen Sicherheitskabinetts geleitet. Ob man bereits eine heiße Spur zu den Tätern oder Hintermännern verfolge, sagte sie aber nicht. Es gehe jetzt darum, Beweise zu sichern, damit eine Zuordnung der Tat klar erfolgen könne. dpa/nd