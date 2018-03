Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Dillingen. Die stellvertretende saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist neue SPD-Landesvorsitzende. Die 42-Jährige wurde am Samstag auf einem Landesparteitag in Dillingen mit 94,5 Prozent gewählt, wie ein Parteisprecher bestätigte. Nach Heiko Maas, der 18 Jahre Landeschef war, übernimmt nun erstmals eine Frau die Führung der Saar-SPD. Maas, der bisher Bundesjustizminister war, wird in der neuen großen Koalition in Berlin das Außenministerium übernehmen. Im Saarland regiert ebenfalls eine Große Koalition. Seit Anfang März, nach dem Wechsel der bisherigen Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer ins Amt der CDU-Generalsekretärin, ist Tobias Hans (CDU) neuer Ministerpräsident. Rehlinger ist Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr in der saarländischen Landesregierung. AFP/nd