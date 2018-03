Rom. Tausende Menschen haben am Samstag an einer Demonstration in Florenz gegen Rassismus teilgenommen. Sie gedachten eines Senegalesen, der am Montag in der italienischen Stadt von einem Rentner auf offener Straße erschossen worden war. Die Demonstranten trugen Plakate mit Aufschriften wie »Idy war ein Mann des Friedens« oder »Antifaschistisches Florenz«. Der Fall erinnert an Macerata, wo Anfang Februar ein Anhänger der rassistischen Partei Lega zwei Stunden lang auf Ausländer gefeuert und sechs Menschen afrikanischer Herkunft verletzt hatte. AFP/nd