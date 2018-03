Havanna. Mit der Wahl zum Parlament in Kuba ist am Sonntag der historische Wechsel an der Staatsspitze eingeleitet worden. Die 605 Abgeordneten der Nationalversammlung wählen im April die Mitglieder des Staatsrats, aus dessen Mitte wiederum der Nachfolger des seit einem Jahrzehnt amtierenden Staatschefs Raúl Castro bestimmt wird. Dieser hatte 2006 die Amtsgeschäfte von seinem 2016 verstorbenen älteren Bruder Fidel Castro übernommen. AFP/nd