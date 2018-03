In dem Beitrag »Rückkehr der Oligarchen in Chile« auf Seite 7 der Ausgabe vom 9. März heißt es leider falsch: »So unterstützten der Innen- und der Finanzminister nach dem Ende der Militärherrschaft die Colonia Dignidad.« Richtig ist: Der Innen- und der Justizminister haben das einstige Folterzentrum der Pinochet-Diktatur unterstützt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. nd