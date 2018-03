c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Foto: dpa/Boris Roessler

Wenn der designierte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) davon spricht, konsequenter abschieben zu wollen, dann scheint eine Sorge um die Rechtsstaatlichkeit angebracht zu sein. Bereits jetzt sind die Abläufe in den Asylverfahren zweifelhaft. Die Anhörungen beim Flüchtlingsbundesamt (BAMF) etwa, in denen Asylbewerber die Gründe für ihr Gesuch vorbringen, werden oft von nicht ausgebildeten Dolmetschern übersetzt. Auch die Anhörer und Entscheider arbeiten häufig als Quereinsteiger, die mit Crashkursen mehr schlecht als recht auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet werden. Dem Amt ist anzumerken, dass es von der Politik unter Druck gesetzt wird, möglichst schnelle Entscheidungen zu treffen.

Natürlich sind schnelle Asylentscheidungen auch im Sinne der Geflüchteten. Sie schildern die Wartezeit oft als zermürbenden Stillstand. Doch die Arbeit des BAMF muss gewissenhaft sein - was sie aber nur bedingt ist. Dort werden zu viele Fehlentscheidungen getroffen. Annähernd jede zweite Klage gegen ein abgelehntes Verfahren hat mittlerweile Erfolg. Beim BAMF braucht es also mehr gut ausgebildete Fachkräfte, die faire Entscheidungen fällen, und keinen polternden Innenminister. Sonst gerät das Asylverfahren in Deutschland komplett zur Farce.