Die Berliner FDP fordert eine engere Zusammenarbeit zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg. Man müsse die Metropolregion »als Ganzes« denken, heißt es in einem Beschluss des FDP-Landesparteitags vom Samstag. Bei Wohnungsbau, Verkehrsplanung, Wirtschafts-, Energie- oder Umweltpolitik seien gemeinsame Konzepte nötig. Das Wachstum Berlins habe immer mehr Verflechtungen mit dem Umland zur Folge, Ausdruck dessen seien etwa die zunehmenden Pendlerströme. Die gemeinsame Landesplanung würde nicht mehr ausreichen. Die Liberalen schlagen vor, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und mehr Regionen in Brandenburg so an Berlin anzubinden, dass die Fahrzeit weniger als eine Stunde beträgt. Die Entwicklung der an Berlin angrenzenden Gemeinden dürfe nicht in Konkurrenz untereinander oder zur Hauptstadt betrieben werden, sie müsse in enger Kooperation erfolgen. dpa/nd