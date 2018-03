Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

»Bemerkenswert ist«, so schrieb der Erziehungswissenschaftler Friedrich Koch 1991 in der Fachzeitschrift »Pädagogik« über den Film »Werner - Beinhart!«, »wie dieser Humor von der Favorisierung des Anal- und Fäkalbereichs lebt.« Damit ist recht gut umrissen, worum es in dieser ersten Verfilmung der Comics von Rötger Feldmann geht. Der Dichter Robert Gernhardt wiederum hat einmal festgestellt, die Unterscheidung zwischen niveauvollem und niveaulosem Humor ergebe so wenig Sinn wie die zwischen einem niveauvollen und einem niveaulosen Orgasmus. Entweder sei etwas witzig oder eben nicht - und dieser Film, obgleich fast 30 Jahre alt, ist sehr witzig. Foto: RTL

RTL NITRO, 20.15 Uhr