Rex Tillerson Foto: dpa/Jacquelyn Martin

Washington. US-Außenminister Rex Tillerson hat sich der Schlussfolgerung der britischen Regierung angeschlossen, wonach Russland für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England verantwortlich ist. »Wir haben volles Vertrauen in die Untersuchungen des Vereinigten Königreiches und seine Bewertung«, wurde Tillerson in der Nacht zu Dienstag in einer Mitteilung seines Ministeriums in Washington zitiert. »Wir sind schockiert, dass Russland sich erneut in derlei Verhalten engagiert zu haben scheint«, fügte er hinzu. Kurz zuvor hatte das Weiße Haus es noch abgelehnt, sich dieser Lesart anzuschließen.

Der ehemalige Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie sind in kritischem Zustand. Insgesamt mussten 21 Menschen im Krankenhaus behandelt werden.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte zuvor in einer Rede vor dem Parlament schwere Vorwürfe gegen Moskau erhoben: »Es ist höchst wahrscheinlich, dass Russland für diese Tat verantwortlich ist«, sagte sie. Offizielle Stellen in Russland hätten den Anschlag entweder direkt in Auftrag gegeben oder ihn zumindest ermöglicht. Den Giftanschlag wertete sie als »willkürlichen und schamlosen Angriff auf das Vereinigte Königreich«.

Die russische Regierung reagierte mit Hohn auf Mays Auftritt vor dem Unterhaus. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sprach laut Agenturen von einer »Zirkusveranstaltung im britischen Parlament«. Sie warf der britischen Regierung eine »politische Kampagne auf Grundlage von Provokationen« vor und sprach von »Märchen«, die in London verbreitet würden. Agenturen/nd