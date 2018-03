Dies ist ein trauriges Buch. Dennoch sollte es seine Leser finden. Denn es erzählt eine Geschichte, die viele hierzulande nicht wahrhaben wollen, für die sie sich einfach nicht interessieren, die sie bewusst ignorieren. Dabei gibt es zahlreiche Menschen, denen Ähnliches widerfuhr und weiterhin widerfährt.

• Christiane Wirtz: Neben der Spur. Wenn die Psychose die soziale Existenz vernichtet. Eine Frau erzählt.

Ein grauer Novembermorgen, kurz nach acht Uhr. »Bohrende Geräusche an der Eingangstür zu meiner Wohnung in der Kölner Südstadt.« Noch ehe ich sie sich aus ihrem Bett erheben konnte, standen plötzlich fremde Menschen in ihrer Wohnung. Christiane Wirtz weiß nicht, was und wie ihr geschieht. Zwei Rettungssanitäter und jener Mann, »der mich in einer E-Mail als völlig irre und krank bezeichnet hat«, stehen...