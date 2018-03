Brückenschlag nach Osteuropa: Die Veranstalter der Leipziger Buchmesse sehen sich diesbezüglich in besonderer Verantwortung. Unter dem Motto »Zoom in Romania« werden in diesem Jahr über 40 Neuerscheinungen aus Rumänien vorgestellt. Rund 50 rumänische Autorinnen und Autorinnen werden sich in Veranstaltungen dem Publikum präsentieren.

• Radu Tuculescu: Stalin mit dem Spaten voran. Roman. A. d. Rum. v. Peter Groth.

Mitteldeutscher Verlag, 240 S., geb., 24 €.

Der kleine, aber feine Mitteldeutsche Verlag, wo man sich voriges Jahr schon um das Gastland Litauen bemühte, hat in diesem Zusammenhang den Roman »Stalin mit dem Spaten« von Radu Tuculescu herausgebracht. Um es vorab zu sagen: Wenn alles aus der rumänischen Literatur von heute so packend ist, dann, liebe Buchhändler, liebe Leser, nur zu!

»Stalin mit dem Spaten« ist ein Lied, das ein ...