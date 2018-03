Foto: plainpicture/HANDKE+NEU, 123rf/unlim3d [M]

Nach einem milden Winter hat später Frost die Pflanzen überrascht. Bodenfrost bis in die Tiefe. Was voreilig ausgetrieben war, schien schon wieder tot - und hat sich doch gleichsam über Nacht wieder aufgerichtet. Das Frühlingswunder gibt auch den Menschen Kraft und Lust. Zu den winterharten Gewächsen soll Neues in den Boden. Schnapp dir den Spaten im Vertrauen auf Wachsen und Werden!

Frosteinbrüche sind immer wieder zu überstehen. Den Zei- tungen gehen Leser, dem Buchhandel Käufer verloren. »Sey dennoch unverzagt«, wie es im berühmten Gedicht von Paul Fleming heißt. Naive Zuversicht? Aber ging es je anders im Menschenleben? Du darfst dich nicht abfinden mit Niedergang und Ausweglosigkeit.

Autoren, Verleger, Buchhändler, zieht die grünen Gummi- stiefel an! Und, ihr Leser, wenn ihr aus dem Garten zurückkommt oder vom Frühlingsspaziergang, setzt euch nicht faul vor den Fernseher. Nehmt euch ein Buch! Auf den folgenden Seiten gibt es viele Anregungen dafür.

AUS DEM INHALT