Der als Treffpunkt für die rechte Szene bekanntgewordene Heisenhof Foto: dpa/Jörg Sarbach

»Keine Nazis - nicht im Heisenhof oder sonst wo«, so lautete im Mai 2005 das Motto einer Demonstration von gut 1000 Antifaschisten in Dörverden, einer knapp 10 000 Einwohner zählenden Gemeinde im nördlichen Niedersachsen, unweit von Bremen gelegen. Der kleine Ort erlebte seit 2004 mehrmals Kundgebungen gegen Neonazis, war seinerzeit bundesweit in die Schlagzeilen geraten, als der mittlerweile verstorbene Rechtsanwalt Jürgen Rieger dort ein Schulungszentrum für Rechtsextremisten eröffnen wollte - in einem Gebäudekomplex namens Heisenhof.

Lange Zeit war es ruhig um das Areal gewesen, nun sorgt es wieder für Aufmerksamkeit, denn: Die derzeitige Eigentümerin will es für 500 000 Euro verkaufen - und das, obwohl es bereits seit Jahren eine Abrissverfügung gegen die Immobilie gibt.

Der Heisenhof gehörte bis Ende des 19. Jahrhunderts zu einem rund 22 000 Quadratmeter großen Rittergut. Zur Zeit des Hitlerregimes war in ihm die Verwalt...