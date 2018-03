Foto: Olaf Schedler, Medizinprofessor der Zentralen Notaufnahme am Helios-Klinikum in Bad Saarow, untersucht eine Patientin auf einem Drehstuhl. In der speziellen Ambulanz werden flugmedizinische Untersuchungen für Berufs- und Privatpiloten sowie Flugbegleiter durch zugelassene Ärzte angeboten. Die Flugmedizin, auch Luft- und Raumfahrtmedizin genannt, befasst sich mit den physikalischen und medizinischen Besonderheiten des Aufenthalts im Luft- oder Weltraum. Ziel ist das Wohlergehen des fliegenden Personals und der Passagiere. Ein Arzt, der die Zusatzbezeichnung Flugmediziner führen darf, wird auch als Fliegerarzt bezeichnet. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Pleul