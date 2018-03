Frankfurt (Oder). Einen dreisten Zigarettenschmuggler haben Zöllnern des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) erwischt. Der Mann fiel mit fast 110 000 Zigaretten auf einem Parkplatz an der Autobahn 12 in seinem Auto auf, teilte der Zoll am Dienstag mit. Mühe, seine Schmuggelware zu verstecken, habe der Schmuggler sich gar nicht erst gemacht. Die 500 Stangen Zigaretten befanden sich auf dem Rücksitz, im Kofferraum und im hinteren Fußraum. Der Mann habe lediglich als Sichtschutz eine Decke über die Zigaretten auf der Rücksitzbank ausgebreitet gehabt. AFP/nd