Typisches Tätigkeitsfeld entsandter Beschäftigter: Maurer arbeiten am Rohbau von Reihenhäusern in einer Neubausiedlung. Foto: dpa/Armin Weigel

Vor einer Woche haben sich die Verhandlungsführer in Brüssel und Straßburg bei der Reform der EU-Entsenderichtlinie vorläufig geeinigt. Für entsandte Arbeitnehmer sollen die gleichen Lohnbedingungen gelten wie für einheimische Beschäftigte. Können sich die Polen freuen, dass sie künftig genauso viel verdienen wie ihre deutschen und französischen Kollegen?

Polen führt die Liste jener EU-Mitgliedsstaaten an, die ihre Arbeitnehmer ins Ausland entsenden. Jährlich sind es nahezu 460 000, das entspricht beinahe 23 Prozent aller entsandten Personen in der EU. Deshalb sollte meinen Landsleuten eigentlich sehr daran gelegen sein, dass sich die Wortführer in Brüssel auf eine für Polen gerechte Entsenderichtlinie einigen. Aber das ist zu bezweifeln.

Warum?

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker führte wiederholt das Argument an, dass jeder Arbeitnehmer, der dieselbe Arbeit an demselben Ort ausführt, auch denselben Lohn erhalten sol...