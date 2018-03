Bagdad. Nach sechs Monaten hat die irakische Zentralregierung die Luftblockade gegen die autonome Kurdenregion im Norden des Landes am Dienstag aufgehoben. Regierungschef Haider al-Abadi teilte in Bagdad mit, die Flughäfen in Erbil und Suleimanija seien nun wieder für internationale Flüge geöffnet. Die Regierung hatte die Blockade im September verhängt, nachdem die Kurden in einem Referendum für die Unabhängigkeit ihrer Region votiert hatten. AFP/nd