Berlin. Im Streit um die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber will die EU-Kommission künftig mehr Druck auf Drittstaaten ausüben. Länder, die sich weigerten, bei der Rückführung von Migranten in ihre Heimat mit EU-Ländern zusammenzuarbeiten, sollen künftig deutlich weniger Visa zur Einreise in die EU erhalten, berichteten Medien am Dienstag unter Berufung auf einen neuen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zum sogenannten Visakodex. Der Entwurf soll am Mittwoch veröffentlicht werden. AFP/nd