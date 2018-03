Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen und CIA-Chef Mike Pompeo zu dessen Nachfolger bestimmt. Mit der Ablösung seines Ministers zog Trump nach eigenen Angaben die Konsequenzen aus Meinungsverschiedenheiten - etwa in der Iran-Politik. Tillersons designierter Nachfolger Pompeo gilt als Hardliner. An die Spitze des Auslandsgeheimdiensts CIA tritt mit der bisherigen Vizedirektorin Gina Haspel erstmals eine Frau.

Im US-Außenministerium hieß es, die Entlassung sei gegen Tillersons Willen erfolgt. »Der Minister hatte die Absicht, wegen der greifbaren Fortschritte in wichtigen Fragen der nationalen Sicherheit im Amt zu bleiben«, erklärte der Ministeriumsvertreter Steve Goldstein. Der Präsident und Tillerson hätten am Morgen nicht miteinander gesprochen, und Tillerson kenne nicht die Gründe für seine Ablösung. Als einen der Streitpunkte benannte Trump dann das Atomabkommen mit Iran. »Ich finde es schrecklich, er fand es okay«, sagte er. AFP/nd Seite 7