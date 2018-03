Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagabend ein 22 Jahre alter Fußgänger in Bohnsdorf in Treptow-Köpenick ums Leben gekommen. Der Mann hatte die Waltersdorfer Straße bei schlechter Witterung auf einem Zebrastreifen überquert und war von einem 52 Jahre alten Autofahrer erfasst worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 22-Jährige wurde gegen ein einige Meter entfernt geparktes Auto geschleudert. Er starb noch am Unfallort. Der Fahrer blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. dpa/nd