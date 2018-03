Unbekannte haben in Friedrichshain ein Auto eines Konzerns angezündet. Das Feuer griff in der Nacht zum Dienstag in der Krautstraße auf ein danebenstehendes Auto über, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler vermuten ein politisches Motiv für die Tat - der Konzern ist in der Stahlverarbeitung tätig. Der Staatsschutz ermittelt. Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen, die den Brand unter Kontrolle brachte. dpa/nd