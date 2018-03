London. Die Agentur für öffentliche Gesundheit »Public Health England« (PHE) hat im Kampf gegen Adipositas jetzt Pizzas, Fertigmahlzeiten, verarbeitetes Fleisch und Fast Food ins Visier genommen. Jede fünfte Kalorie in britischer Kost stammt nach PHE-Angaben inzwischen von solchen Produkten. Supermärkte, Lebensmittelhersteller, Lieferservices und Fast-Food-Ketten haben eine Liste von 13 Nahrungsmitteln bekommen - von Kuchen über Sandwiches bis Würstchen -, die in den nächsten Jahren kalorienreduziert angeboten werden sollen. So dürfe ein Frühstück künftig nur noch 400 statt wie gewöhnlich 800 Kalorien enthalten. nd