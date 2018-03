Freetown. Die Präsidentenwahl in Sierra Leone geht in eine zweite Runde. Die Stichwahl in zwei Wochen sei notwendig, weil keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die erforderlichen 55 Prozent der Stimmen erreicht habe, teilte der Vorsitzende der Wahlkommission des westafrikanischen Landes am Dienstagabend in der Hauptstadt Freetown mit. Der Kandidat der Opposition, Julius Maada Bio, lag mit 43,3 Prozent der Stimmen nur knapp vor dem Kandidaten der Regierungspartei, Samura Kamara (42,7). Amtsinhaber Ernest Bai Koroma war bei der Wahl vor einer Woche nach zwei Amtszeiten nicht wieder angetreten. epd/nd