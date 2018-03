Wien. Österreichs Vizekanzler und Chef der rechten FPÖ, Heinz-Christian Strache, entschärft den Streit mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF). Am Mittwoch veröffentlichte er eine Entschuldigung wegen seines Vorwurfs der Lüge an den ORF-Nachrichtenmoderator Armin Wolf in der »Kronen Zeitung«, der reichweitenstärksten Tageszeitung des Landes. Zusätzlich werde das Inserat zehn Tage lang auf Straches Facebook-Profil veröffentlicht. Die Vereinbarung teilten Wolf und Straches Sprecher mit. Die beiden Männer hätten ihren Streit damit außergerichtlich beigelegt, hieß es. dpa/nd