Berlin. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat von Aus- tralien einen Auftrag zur Lieferung 225 sogenannter Kampfaufklärungsfahrzeuge vom Typ Boxer CRV an die australische Armee bekommen. Sie sind Teil eines Modernisierungsprogramms der australischen Armee. Das Geschäft ist fünf Milliarden australische Dollar wert. Rheinmetall wird dabei den Technologietransfer unterstützen. Die ersten 25 Fahrzeuge werden in Deutschland gebaut. Daran wirken australische Techniker mit, um Fähigkeiten für den Bau der restlichen 200 Fahrzeuge in Brisbane zu erlernen. hei