München. Im Zusammenhang mit der aufsehenerregenden Verschleppung des vietnamesischen Geschäftsmanns Trinh Xuan Thanh im vergangenen Juli in Berlin ermittelt die Bundesanwaltschaft einem Medienbericht zufolge auch gegen den Vizechef des vietnamesischen Geheimdiensts. Duong Minh Hung soll die Entführung koordiniert haben und dazu eigens für mehrere Tage nach Berlin gekommen sein, wie »Süddeutsche Zeitung«, Nord- und Westdeutscher Rundfunk am Mittwoch berichteten. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. In der vergangenen Woche hatte die Karlsruher Behörde in dem Fall des verschleppten Vietnamesen Anklage gegen einen mutmaßlichen Beteiligten erhoben, der unter anderem in Prag einen für die Entführung benutzten Transporter angemietet haben soll. Ihm werden geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung zur Last gelegt. AFP/nd