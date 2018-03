Erfurt. Die für Mai und Juni 2018 in Arnstadt geplanten Rechtsrock-Konzerte finden nicht statt. Der Veranstalter habe seine Anmeldungen am 10. März 2018 zurückgenommen, teilte das Thüringer Innenministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Innenminister Georg Maier (SPD) führte dies auch auf die konsequente Haltung der zuständigen Versammlungsbehörde, das Landratsamt Arnstadt, in Zusammenarbeit mit seinem Haus zurück. Dem Minister zufolge hatte der Veranstalter die Konzerte im August 2017 für den 26. Mai und 2. Juni 2018 angemeldet. epd/nd