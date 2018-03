Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Habeck findet: Die Opposition im Bundestag sollte sich annähern Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Berlin. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck plädiert für eine Annäherung der Oppositionsfraktionen im Bundestag, schließt jedoch die AfD von einer engeren Kooperation aus. »Wenn alle Oppositionsparteien jeweils nur ihre Feindschaften pflegen, dann werden wir bei der nächsten Wahl nicht weiter sein«, sagte er dem Bonner »General-Anzeiger« (Donnerstag). Alle Parteien müssten darüber nachdenken, »wie sie bei aller inhaltlichen Abgrenzung die emotionale Ablehnung zurückfahren können«. Mit der AfD werde es aber keine Zusammenarbeit geben.

»Die Schwierigkeit der Regierungsbildung hat gezeigt, dass die Parteien offenbar noch nicht so weit waren, mit einem komplizierten Wahlergebnis wie diesem umzugehen«, sagte der Grünen-Chef. Er ist auch noch schleswig-holsteinischer Umweltminister und Vize-Ministerpräsident in einer Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. »Daraus muss man doch Lehren ziehen.« Denn bei der nächsten Wahl könne das Ergebnis ähnlich aussehen. »Deutschland muss doch irgendwann wieder in der Lage sein, eine andere Regierung als eine Große Koalition zu bekommen«, sagte Habeck. dpa/nd