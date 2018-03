Plattenburg. Beim Brand eines Einfamilienhauses sind in Plattenburg (Prignitz) am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brannte das Haus am frühen Morgen lichterloh. Der Dachstuhl und weitere Gebäudeteile stürzten demnach während der Löscharbeiten ein, so dass das Haus erst gegen Mittag betreten werden konnte. Im Gebäude wurden die Leichen einer Frau und eines Manns gefunden. Ob es sich um die beiden 83-jährigen Bewohner handle, sei noch unklar, hieß es. Die Brandursache muss erst noch ermittelt werden. AFP/nd