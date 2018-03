Potsdam. Seit Anfang Januar sind in Brandenburg 6235 Grippefälle gemeldet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Bereits vergangene Woche meldete das Ministerium den Höchststand seit Beginn der Zählungen im Jahr 2001. Seit September 2017 starben fünf Menschen an der Grippe. Allein in der zehnten Kalenderwoche kamen 1697 neue Krankheitsfälle dazu. Im bereits schweren Grippejahr 2017 waren 4130 Fälle erfasst worden. In der Grippesaison 2017/2018 gab es sechs Todesfälle. Die Behörden gehen davon aus, dass zahlreiche Influenza-Erkrankungen nicht gemeldet werden. Denn nur, wenn ein Labor eingeschaltet wird, muss dieses Labor den Fall melden. dpa/nd