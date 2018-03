Prag. Tausende Menschen haben in Tschechien gegen Präsident Milos Zeman und für die Freiheit der Medien demonstriert. Im Zentrum der Hauptstadt Prag versammelten sich nach Angaben der Veranstalter am Mittwochabend rund 4000 Menschen, die anschließend bis vor die Tore des Präsidentensitzes auf der Prager Burg zogen. Zeman hatte in seiner jüngsten Rede zu Beginn seiner zweiten Amtszeit das öffentlich-rechtliche Fernsehen CT und Teile der Presse wie die liberale Zeitung »Hospodarske noviny« namentlich kritisiert. Der 73-Jährige warf ihnen »Manipulation der Öffentlichkeit« vor. dpa/nd