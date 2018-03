Den Haag. Ein Jahr vor dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU hat der britisch-niederländische Konsumgüterriese Unilever angekündigt, seinen Sitz in London aufzugeben. Unilever wolle seine Struktur »stärken und vereinfachen«, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Entscheidung ist ein harter Schlag für die britische Regierung. Hauptsitz soll das niederländische Rotterdam werden, wo das Unternehmen auch bisher einen Standort hat. Einzelne Bereiche sollen in London bleiben. In Großbritannien arbeiten 7300 Menschen für Unilever, in den Niederlanden 3100. Für sie werde sich nichts ändern, so Unilever. AFP/nd