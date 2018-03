Das Interesse an Serien hält an: Da ist auch an den Besucherzahlen bei der Berlinale zu erkennen. Bei der Serien-Reihe im Februar wurden mehr als 3000 Tickets verkauft, wie die Internationalen Filmfestspiele Berlin am Donnerstag bilanzierten. Damit habe die Reihe in ihrem vierten Jahr ihre erfolgreichste Ausgabe verbucht. Vorgestellt wurden dort etwa »Heimebane« aus Norwegen oder »The Looming Tower« aus den USA. Zum Programm der Berlinale Series gehörte auch der ZDF-Mehrteiler »Bad Banks«. Dieser habe einen fulminanten Start hingelegt, der ein Indiz dafür sei, dass in den kommenden Jahren von der deutschen Serienlandschaft Großes zu erwarten sei. dpa/nd