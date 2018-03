Mit einer Teddybären-Aktion hat die Hilfsorganisation World Vision Deutschland zum siebten Jahrestag des Kriegsbeginns auf das Leid der Kinder in Syrien aufmerksam gemacht. Dabei wurde am Donnerstag auf dem Gendarmenmarkt von Schülern ein Mahnmal aus 740 Teddybären aufgebaut. Mehr als 2,5 Millionen syrische Kinder seien seit Beginn des Krieges auf der Flucht, hieß es. 740 000 von ihnen seien im Schulalter, könnten aber keinen Unterricht besuchen. Bei dem Mahnmal stehe deshalb jeder Teddy für 1000 Kinder im Schulalter auf der Flucht. Die Bären sollen anschließend an geflüchtete Kinder in Berlin und in Jordanien verteilt werden. »Kinder auf der Flucht wollen in die Schule gehen, sie wollen mit ihren Freunden gemeinsam lernen und spielen, so wie alle anderen Kinder auch«, sagte Christoph Waffenschmidt, Vorstandsvorsitzender von World Vision Deutschland. »Oft haben sie jedoch keine Möglichkeit dazu.« epd/nd