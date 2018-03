Berlin. Wenn das größte Land der Welt am Sonntag wählt, bleiben die Wahllokale für 22 Stunden geöffnet. Über elf Zeitzonen verteilt können 109 Millionen Russinnen und Russen über ihren neuen Präsidenten abstimmen. Das Ergebnis dürfte nicht überraschend sein, Wladimir Putin steht vor seiner vierten Amtszeit. Seit 1999 bestimmt der ehemalige Geheimagent die Geschicke Russlands. Und wird immer wieder scharf von westlichen Politikern kritisiert. Am Dienstag wies Großbritannien 23 russische Diplomaten wegen des Giftanschlages auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal aus dem Land, am Donnerstag erließen die USA Sanktionen gegen Moskau wegen angeblicher Wahlbeeinflussung. In Russland werden die Vorwürfe zurückgewiesen und Beweise verlangt. Bei der Wahl könnte die Eskalation Putin noch ein paar Stimmen mehr bringen. Der hofft zwecks Legitimation auf eine hohe Wahlbeteiligung. ais Seiten 2, 3, 4 und 7