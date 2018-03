Die Schneehasen in den Alpen leiden unter dem Klimawandel. Die Tiere könnten, wenn es ihnen zu warm werde, nur begrenzt in höhere und kühlere Gefilde ausweichen, berichtete die schweizerische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Dort fänden die Schneehasen nicht genügend Nahrung und Unterschlupf, sagte Kurt Bollmann, einer der Autoren der Veröffentlichung im Fachblatt »Global Change Biology« (DOI: 10.1111/gcb.14087). Durch Erwärmung und schwindende Schneeflächen werde der Lebensraum zerstückelt. Bis Ende des Jahrhunderts könnte der Bestand in der Schweiz um ein Drittel schrumpfen. dpa/nd