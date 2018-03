Simone Langes Stoffbeutel, den sie am Freitag bei einer Pressekonferenz dabei hatte Foto: dpa/Soeren Stache

Frau Lange, Sie haben vor einigen Wochen angekündigt, neue Vorsitzende der SPD werden zu wollen. Wie viel Fanpost erhalten Sie seitdem von Mitgliedern, die mit der aktuellen Parteiführung unzufrieden sind?

Es sind so viele Zuschriften, dass ich sie schon nicht mehr zähle und deswegen auch nicht genauer beziffern kann.

Was steht in den Briefen?

In jedem Brief bedanken sich die Mitglieder und Unterstützer der SPD zunächst einmal für meinen Mut, dass ich gegen die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles kandidieren werde. Dabei fand ich mich gar nicht so mutig, aber es geht schon darum, dass wir alle mutiger werden und dass sich die Partei aus meiner Sicht verändern muss. Viele Briefeschreiber stimmen mit mir auch darin überein, dass wir die Fehler, die uns bei der Agenda-Politik unterlaufen sind, korrigieren müssen.

Haben sich der SPD-Vorstand oder Andrea Nahles ebenfalls bei Ihnen gemeldet?

Nein. Aus der Parteiführun...