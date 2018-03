Unten links

Der kürzlich verstorbene Steven Hawking gilt als jemand, der abstrakte Wissenschaft den Menschen näherbrachte. So lud er einmal zu einer Party ein - allerdings erst, nachdem die Festivität bereits stattgefunden hatte. Für Hawking der Beweis, dass das mit den Zeitreisen auf Jahre hin doch noch etwas komplizierter sein müsse als gedacht. Sonst hätten ihm die Gäste aus der Zukunft ja die Bude eingerannt. Dabei hatte Hawking die Rechnung jedoch ohne das größte Schwarze Loch der westlichen Hemisphäre gemacht: Über Jahre blinkte Hawkings Einladung über Hunderte Monitore am BER, ohne dass sie je ein Mensch zu sehen bekam. Sieben Tage, 24 Stunden lang - kein Wunder, dass die Bildschirme irgendwann schlappmachten und nun ausgetauscht werden müssen. Die ersten Teile des zukünftigen Flughafens sind also schon Vergangenheit. Gegenwärtig soll er wohl eröffnen, wenn das Beamen erfunden ist. Das wurde mir vor Kurzem von einem merkwürdigen Gast auf einer Party zugeraunt. stf