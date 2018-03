Brüssel. Die EU-Kommission will einem Gesetzentwurf zufolge künftig drei Prozent Umsatzsteuer für große Internetkonzerne in Europa veranschlagen. Die Abgabe solle für Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro sowie einem Onlineumsatz von 50 Millionen Euro innerhalb der EU fällig werden, heißt es in einem Arbeitspapier, das dpa vorliegt. Schätzungen zufolge könnten die öffentlichen Kassen damit etwa fünf Milliarden Euro zusätzlich einnehmen. Die Behörde will die Initiative am Mittwoch präsentieren. dpa/nd