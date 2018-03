Tausende Kurden und ihre Unterstützer haben am Samstag in Hannover weitgehend friedlich gegen die türkische Militäroffensive auf die kurdische Region Afrin im Norden Syriens demonstriert. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich zeitweise bis zu 11.000 Menschen - weniger als von den Veranstaltern erwartet, die von bis zu 15.000 ausgingen.

Bei der Abschlusskundgebung auf dem Opernplatz forderte Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (SPD) ein Ende der Angriffe auf Afrin. An die Türkei dürften keine Waffen mehr geliefert werden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot präsent, um Zusammenstöße zwischen Kurden und türkischen Nationalisten zu verhindern. Die Demonstration stand unter dem Motto »Newroz heißt Widerstand - der Widerstand heißt Afrin«. Neben dem Protest gegen die türkischen Angriffe feierten die Kurden mit der Aktion auch »Newroz«: Das traditionelle Neujahrsfest wird um den 21. März von vielen Volksgruppen im Nahen Osten begangen. In den 1990er Jahren hat sich in der Türkei das Fest auch zu einem Symbol des Widerstands der kurdischen Minderheit entwickelt.

Drei Männer wurden nach Angaben der Polizei festgenommen. Gegen sie leiteten die Beamten Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen das Vereinsgesetz ein. Nach einem Medienbericht droht zudem dem LINKEN-Politiker Diether Dehm ein Verfahren - er hatte auf der Kundgebungsbühne am Opernplatz ein Plakat mit dem Bild von Öcalan hochgehalten. Auch vor der Bühne auf dem Opernplatz waren verbotene Öcalan-Flaggen zu sehen. Die Polizei schritt nicht ein, dokumentierte diese Straftaten aber mit Videoaufnahmen, um ihnen später nachgehen zu können.

Die türkische Armee und mit ihr verbündete islamische Milizen hatten am 20. Januar mit ihren Angriffen auf Afrin begonnen. Die Regierung in Ankara sieht in der Kurdenmiliz YPG, die Afrin bislang militärisch kontrolliert hat, einen Verbündeten der PKK. Am Sonntag gab Präsident Recep Tayyip Erdogan bekannt, das Zentrum von Afrin stehe nun nun türkischer Kontrolle.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker rief die Bundesregierung und die NATO zum Handeln auf. Sie müssten ein sofortiges Ende der Kriegsverbrechen ihres Nato-Partners Türkei verlangen. Auch in anderen deutschen Städten wie etwa in Hamburg demonstrierten Kurden am Sonnabend mit kleineren Kundgebungen gegen die türkische Militäroffensive auf Afrin. In den kommenden Tagen wollen Kurden erneut auf die Straße gehen. Für den 21. März ist eine Kundgebung in Göttingen angekündigt. epd/nd