Wien. Im Streit um die Zukunft des Atomabkommens mit Iran versuchen die USA, neben Deutschland auch Großbritannien und Frankreich für Nachverhandlungen zu gewinnen. Ziel von US-Präsident Donald Trump sei es, die drei Länder bis zum 12. Mai an Bord zu holen, sagte der US-Gesandte Brian Hook am Freitag nach Gesprächen in Wien. Der Termin gilt als mögliche Frist für die Wiedereinführung von US-Sanktionen gegen Iran - dies könnte das Ende des Abkommen bedeuten. dpa/nd