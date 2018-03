Teheran. In Iran ist ein weiterer Ex-Vizepräsident festgenommen worden. Gründe wurden zunächst nicht bekannt. Esfandiar Rahim Maschaei war einer der engsten Vertrauten des früheren Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad. Er hatte am Freitag vor laufenden Kameras eine Kopie des Urteils gegen einen anderen Ex- Vizepräsidenten, Hamid Baghaei, verbrannt. Baghaei war wegen Korruption zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. dpa/nd