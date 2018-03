Peking. Der Nationale Volkskongress in China hat Ministerpräsident Li Keqiang im Amt bestätigt. Der 62-Jährige wurde am Sonntag in Peking bei zwei Gegenstimmen für eine zweite fünfjährige Amtszeit gewählt. Am Vortag war bereits Staatschef Xi Jinping von den knapp 3000 Delegierten einstimmig wiedergewählt worden. Sein Vertrauter Wang Qishan, der für Xi bereits eine Kampagne gegen Korruption im Staatsapparat sowie Verhandlungen in Handelsfragen geführt hatte, wurde zum Vizepräsidenten bestimmt.

Als Li vor fünf Jahren sein Amt antrat, versprach er eine faire Behandlung ausländischer Unternehmen sowie strukturelle Reformen zugunsten privater Unternehmen. Europäische Länder und die USA beklagen sich aber bis heute darüber, dass der Eintritt in den chinesischen Markt durch hohe Hürden erschwert werde. Ausländische Firmen müssen sogenannte Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen eingehen und mit ihnen ihr technologisches Wissen teilen. AFP/nd