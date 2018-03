Hamburg. Die Sicherheitskosten für den G20-Gipfel im vergangenen Juli in Hamburg haben sich auf 85 Millionen Euro summiert - deutlich mehr als eingeplant. Ein Senatssprecher bestätigte entsprechende Angaben des Senders NDR 90,3 vom Samstag. »Nach langen und intensiven Verhandlungen hat der Senat in der vergangenen Woche mit der Bundesregierung eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen, nach der sich der Bund an den weiteren Mehrkosten des G20-Gipfels vom letzten Juli beteiligen wird«, sagte der Senatssprecher. Diese Vereinbarung bedürfe nun der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Bundestags.

Laut NDR 90,3, der sich auf Informationen aus der Innenbehörde beruft, wurden die 85 Millionen Euro für die Sicherheit vor und während der Gipfeltage ausgegeben. Der Senatssprecher bestätigte, dass Hamburg 16 Millionen Euro tragen müsse. Der Bund übernehme 69 Millionen Euro. Die Hamburger Landesregierung hatte bislang noch keine Kostenrechnung veröffentlicht. dpa/nd