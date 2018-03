Potsdam. Computer der Landesverwaltung sind immer häufiger Ziel von Angriffen aus dem Internet. Die Zahl der schweren Sicherheitsvorfälle, die nicht durch automatische Filter wie Virenscanner abgewehrt werden konnten, stieg in den vergangenen fünf Jahren von 26 auf 85, wie das Innenministerium am Montag auf eine Anfrage der AfD hin mitteilte. Insgesamt ereigneten sich von 2013 bis 2017 rund 320 Cyberattacken. Mögliche finanzielle Schäden an den EDV-Systemen seien nicht gesondert erfasst worden, hieß es. Im Bereich der Internetkriminalität registrierte die Polizei seit 2013 rund 41 500 Delikte. Hier ging die Zahl der erfassten Fälle deutlich zurück, von 9790 im Jahr 2013 auf 7214 im vergangenen Jahr. dpa/nd