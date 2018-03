Foto: Offenbach. Frühlingsanfang? In vielen Teilen Deutschland ist nichts davon zu sehen. Aus Sicht der Meteorologen ist ein derartiger Wintereinbruch im März aber nicht ungewöhnlich. »Alle fünf bis zehn Jahre muss man damit rechnen, dass im März Schnee fällt«, sagt Florian Bilgeri vom Deutschen Wetterdienst im hessischen Offenbach. In der Wetterdienst-Statistik gebe es eine ganze Reihe von Beispielen dafür: So wurden in Wernigerode im Harz am 22. März 1958 rund 59 Zentimeter Schnee gemessen. In Piding am Alpenrand waren es am 13. März 1988 rund 75 Zentimeter, im bayerischen Landsberg am 5. März 2006 sogar 78 Zentimeter. Selbst in Offenbach - also mitten im eigentlich relativ warmen Rhein-Main-Gebiet - wurden am 13. März 2013 rund zwölf Zentimeter Schnee gemessen. dpa/nd Foto: dpa/Stefan Sauer